أم البواقي: توقيف 5 أشخاص وحجز كمية من المخدرات والمهلوسات والأسلحة البيضاء

تمكن عناصر الشرطة بفرقة قمع الاجرام لأمن أم البواقي، بحي مصطفى بن بولعيد، من توقيف 5 أشخاص.

حيثيات القضية تعود بعد توقيف مركبة سياحية من نوع BMW كان على متنها اربعة اشخاص (02 ذكور و02 اناث).

وبعد التفتيش الدقيق لهما وللمركبة، تم ضبط 31 قرص من أدوية مهلوسة مختلفة، وقطع من المخدرات مهيأة للترويج .

بالاضافة الى علبة بها عدد من قاطع الاوراق (كيتار) ومبلغ مالي كعائدات المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم تحويلهم الى مقر الشرطة، وبمباشرة التحقيق في القضية مكن من تحديد هوية شخص خامس وتوقيفه.

وعثر بحوزته على قطعة مخدرات و12 قرص مهلوس مهيأ للترويج، بالإضافة لسلاح ابيض (سكين ثلاث نجوم) ومقص طبي ومبلغ مالي.

المشتبه فيهم تم تقديمهم امام النيابة المحلية، أمس الأربعاء، بعد ان انجز ضدهم ملف جزائي.

ويتابع المتهمون بحيازة مخدرات (كيف معالج) مع المؤثرات العقلية لغرض البيع والمتاجرة” “حيازة المخدرات، ادوية ذات خصائص مخدرة لغرض المتاجرة.

وكذا ممارسة مهنة الصيدلة بطريقة غير شرعية، حمل سلاح ابيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي.