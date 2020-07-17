أم البواقي: توقيف 5 أشخاص وحجز ما يقارب 29 ألف قرص مهلوس و3 مركبات سياحية

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية أم البواقي، من حجز ما يقارب 29 ألف قرص من أدوية مهلوسة و ثلاث مركبات سياحية وتوقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم .

وحسب بيان ذات الهيئة الأمنية، العملية تمت بتاريخ 2020.07.13 تحت إشراف قائد القطاع العسكري بأم البواقي، بعد إستغلال معلومات مؤكدة مفادها قيام أشخاص مجهولين بنقل كميات من المؤثرات العقلية على متن ثلاثة مركبات سياحية.

وأسفرت التحريات المعمقة في القضية على الكشف عن تفاصيل هذه العملية الإجرامية، ليتم وضع خطة عمل ميدانية محكمة التنسيق بين مصالح الشرطة بأم البواقي، تم من خلالها توقيف المركبات الثلاثة ومستعمليها، ويتعلق الأمر بـ 5 أشخاص ينحدرون من ولايتي قسنطينة والجزائر.

وتم توقيف المركبة الأولى في حدود الساعة 16:45 على مستوى حاجز المراقبة بالمخرج الغربي لمدينة ام البواقي، وتوقيف سائقها البالغ من العمر 31 سنة والمنحدر من ولاية قسنطينة، مع ضبط 15616 كبسولة بريغابلين 300 ملغ كانت مخبأة بإحكام داخل الأبواب الخلفية للمركبة، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 63000 دج .

وبالتنسيق المحكم بين مصالح الشرطة والسرعة في التنفيذ، تمكنت مصالح امن دائرة سيقوس على الساعة 17:10 من توقيف المركبتين المتبقيتين و4 اشخاص مع حجز كمية أخرى من المؤثرات العقلية قدرت بـ 13319 كبسولة من نفس الدواء مخبأة بإحكام داخل السيارة.

وتم تحويل الأشخاص و المحجوزات إلى مقر الفرقة و فتح تحقيق في القضية .

المشتبه فيهم أنجز ضدهم ملفا جزائيا عن تهمة ممارسة مهنة الصيدلة دون رخصة، بيع مواد صيدلانية فاسدة، جنحة تهريب مواد صيدلانية باستعمال وسيلة نقل” قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية أمس الخميس.