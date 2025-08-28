أم البواقي: توقيف 5 أشخاص وحجز 3900 قرص مهلوس وكوكايين

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي. من توقيف خمسة أشخاص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 3900 كبسولة بريغابلين. و 8.5 غرام من المخدرات الصلبة كوكايين وأسلحة بيضاء محظورة مختلفة.

جاءت القضية على إثر حصول عناصر الفرقة على معلومة مؤكدة. مفادها قيام أحد الأشخاص بالمتاجرة وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية بمسكنه الكائن بمدينة عين البيضاء. على الفور تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة بعين البيضاء مع وضع خطة عمل ميدانية. تم على اثرها تفتيش مسكن المشتبه فيه أين تم حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 3900 كبسولة من دواء بريغابلين. بالإضافة كذلك إلى 8.5 غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين” ميزان الكتروني ومبلغ مالي من عائدات الترويج .

عملية توقيف المشتبه فيه عرفت قيام أشخاص بعرقلة مهام رجال الضبطية القضائية مع محاولة الاعتداء عليهم بالاسلحة البيضاء. كما تم توقيفهم ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص مشتبه فيهم مع حجز عدد من الأسلحة البيضاء المختلفة “سيوف وسكاكين وساطور”.

المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و 33 سنة تم تحويلهم إلى مقر الفرقة. أين اتخذت في شأنهم كل الإجراءات القانونية مع إنجاز ملفات جزائية ضدهم عن قضايا حيازة وتخزين المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة “كوكايين” لغرض البيع بطريقة غير مشروعة. حمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي”، عرقلة الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات أثناء ممارسة مهامهم”. “إخفاء شخص يعلم أنه ارتكب جنحة ومبحوث عنه”-“جنحة العصيان”

المشتبه فيهم جميعا قدموا بموجبهم أمام نيابة محكمة عين البيضاء.

