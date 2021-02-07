أم البواقي: توقيف 6 أشخاص مشتبه تورطهم في قضايا إجرامية ومبحوث عنهم

تمكنت شرطة عين فكرون، من توقيف ستة أشخاص مشتبه في تورطهم في عدة قضايا اجرامية ومبحوث عنهم.

وتم توقيف شخص يبلغ 25 سنة مشتبه فيه في قضايا السرقة بالكسر من داخل مركبة في الطريق العام ،خيانة الامانة.

بالإضافة إلى سرقة هاتف نقال من محل تجاري، سرقة هاتفين نقالين من داخل مركبة في الطريق العام.

وقد قدم بتاريخ 2021.02.01 امام الجهات القضائية بعين فكرون

كما تم توقيف شاب يبلغ 21 سنة مشتبه فيه بقضايا محاولة السرقة بالطريق العام في حالة تلبس، التهديد بالسلاح الابيض.

وكذا حمل سلاح ابيض محظور دون مبرر شرعي، حيث قدم بتاريخ 2021.01.27 امام الجهات القضائية لعين فكرون.

وتم توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة مشتبه فيه في قضايا، السكر العلني السافر واحداث ضوضاء في الطريق العام.

وكذا حمل اسلحة بيضاء محظورة، والتحطيم العمدي لملك الغير، حيث قدم بتاريخ 27 جانفي أمام الجهات القضائية.

وتم توقيف ثلاثة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 43 و47 سنة في قضية الضرب والجرح العمدي بأسلحة بيضاء قدموا امام الجهات القضائية.