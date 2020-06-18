أم البواقي: توقيف 6 أشخاص وحجز أكثر من 10 آلاف قرص مهلوس

تمكنت شرطة أم البواقي ممثلة في كل من فرقة البحث والتدخل BRI ، فرقة قمع الإجرام BRB وفرقة مكافحة المخدرات STUP ، خلال ثلاثة عمليات ميدانية من الإطاحة بشبكة جهوية تنشط في مجال تهريب المؤثرات العقلية.

وحسب بيان ذات الهيئة الامنية، تتكون الشبكة من 6 أشخاص ينحدرون من ولايتي أم البواقي وباتنة، وحجز 10705 كبسولة من نوع بريغابالين، 4 سيارات، وسيفين من الحجم الكبير.

وقد أسفرت العملية الاولى عن توقيف شخص وحجز 2768 قرص مهلوس ومركبتين.

أما العملية الثانية، فقد أسفرت عن توقيف شخص وحجز 2085 قرص مهلوس ومركبة، والعملية الثالثة أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص وحجز مركبة و 5852 قرص.

وقد تم إنجاز ثلاثة ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم، قدموا أمام النيابة بجنحة ممارسة نشاط الصيدلة، وبيع مواد صيدلانية فاسدة، جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل، حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون رخصة من السلطة المختصة.