أم البواقي.. توقيف 6 أشخاص وحجز 520 وحدة من المشروبات الكحولية

قامت مصالح أمن دائرة عين مليلة بأم البواقي، الخميس الماضي، بعمليات شرطية واسعة النطاق استهدفت مختلف أحياء وشوارع المدينة خاصة أوكار الجريمة والأماكن المشبوهة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، أسفرت العملية على توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وحجز 520 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الانواع والاحجام كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية، بعد تفتيش مسكن كائن بمنطقة النشاطات الصناعية بعين مليلة.

كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، ضبط بحوزته على سلاح ابيض محظور سكين “كلونداري”.

وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 27 و29 سنة، محل أوامر قضائية.

وكذا توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، بتهمة السياقة في حالة سكر.

كما قامت ذات المصالح بتوقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، محل بحث صادر في حقه صورة قرار نهائي بالحبس، إضافة إلى3 صور أحكام غيابية.

وأضاف ذات المصدر، أن المشتبه فيهم اتخذت ضدهم الاجراءات القانونية.

كما قامت ذات المصالح وخلال نفس العملية، بتوقيف ووضع بالحظيرة 5 مركبات و7 دراجات نارية قام اصحابها بخرق الحجر الصحي.

وكذا تحرير 25 مخالفة “عدم ارتداء القناع الواقي وخرق الحجر الصحي”، يضيف البيان.