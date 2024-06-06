أم البواقي: توقيف 7 أشخاص بسبب النصب والإحتيال عبر الفايسبوك

تمكن مستخدموا المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي في عمليتين نوعيتين من توقيف 07 أشخاص يمتهنون النصب و الإحتيال.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة الإلكترونية لاسيما عمليات النصب و الإحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما جاءت بناء على شكاوى عن تعرض مواطنين للنصب والاحتيال عبر صفحتين مختلفتين في الفضاء الأزرق. على الفور تم فتح تحقيق و الشروع في البحث و التحري باستعمال مختلف التقنيات الحديثة.

وبعد استكمال عملية البحث تم تحديد هوية مسيري هاتين الصفحتين و إلقاء القبض عليهما. كما تم توقيف شركائهم و البالغ عددهم خمسة أشخاص، ليتبين أن هؤلاء المشتبه فيهم يقومون بالوعد بالبيع أجهزة كهر ومنزلية. و بعد قبض أثمانها يقومون بالتنصل من وعد البيع.

ورفعت ضد المشتبه فيهم جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جنحة النصب و الاحتيال وانتحال صفة شخص. أين تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.