أم البواقي: توقيف 7 أشخاص مبحوث عنهم في عدة قضايا إجرامية

تمكنت شرطة عين فكرون، بأم البواقي، خلال الأيام القليلة الماضية من توقيف 7 أشخاص مبحوث عنهم من قبل الجهات الأمنية.

وتم توقيف شخصان يبلغان 25 و31 سنة، مبحوث عنهما، بقضية محاولة القتل العمدي، مع سبق الاصرار والترصد، متبوع بالسرقة .

كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة محل بحث من قبل الجهات القضائية.

وتورط في قضية المتاجرة بالأسلحة من الصنف الأول في إطار جماعة إجرامية منظمة .

وتم توقيف شخص 20 سنة محل بحث من الجهات القضائية متورط بقضية السرقة بالكسر داخل مركبة في الطريق العام.

كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة محل بحث من قبل الجهات القضائية.

وتورط في قضية جناية المتاجرة بالمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة .

وتم توقيف شخص يبلغ 33 سنة محل بحث من الجهات القضائية تورط في قضية السرقة بتوافر ظروف التعدد والكسر.

وتم توقيف شخص آخر يبلغ 33 سنة محل بحث من الجهات القضائية، تورط بقضية السرقة بتوافر ظروف التعدد والتسلق.

واتخذت في حق المشتبه فيهم السبعة كافة الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية.