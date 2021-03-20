أم البواقي.. توقيف 8 أشخاص متورطين في مشاجرة بالطريق

تمكنت شرطة عين البيضاء في أم البواقي، من توقيف 8 أشخاص تورطوا في شجار جماعي باستعمال أسلحة بيضاء وأسلحة نارية من الصنف الخامس.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود تفاصيل القضية، إلى تلقي بلاغ بخصوص وقوع شجار بين مجموعتين من الشباب على مستوى طريق الوزن الثقيل بعين البيضاء.

وأصيب خلال هذا الشجار، شخصين بشضايا عيارات نارية، وتم نقلهم إلى المستشفى.

لتنتقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، أين تبين أن الأمر يتعلق بشجار بين مجموعتين من الشباب.

ليتم توقيف 6 أشخاص بعين المكان والعثور على ظرفين فارغين عيار 16 ملم لسلاح ناري.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات، تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيهم الاخرين وتوقيفهم.

بالإضافة إلى حجز سلاحين ناريين تقليديي الصنع، تم استعمالهما في الشجار وذخيرة حية خراطيش.

وأنجز ضد المشتبه فيهم 3 ملفات جزائية عن قضايا المشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة نارية ومحاولة القتل العمدي.

بالإضافة إلى جناية وضع والمتاجرة في الأسلحة النارية من الصنف الرابع دون رخصة، وتم تقديمهم أمام العدالة.