أم البواقي: توقيف 9 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال عبر “الفايسبوك”

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء ولاية أم البواقي، من توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا النصب والاحتيال عبر شبكة التواصل الاجتماعي متبوع بالسرقة بالعنف والتهديد.

العملية جاءت في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح الأمن الوطني، المتعلقة بمحاربة الجرائم الالكترونية. لتتمكن ذات المصالح خلال الأيام القليلة الماضية من حل لغز 16 قضية تخص النصب والإحتيال عبر منصات شبكة التواصل الإجتماعي. متبوع بالسرقة بالعنف والتهديد و توقف 09 أشخاص مشتبه فيهم.

الضبطية القضائية وبعد تلقيها عديد الشكاوي بخصوص النصب والاحتيال المتبوع بالسرقة بالعنف والتهديد، باستخدامها لتقنيات البحث والتحري. والاستعانة بالتقنيات الحديثة المستعملة في الكشف عن هوية المجرمين. تم تحديد هوية 09 أشخاص وتوقيفهم في حالة تلبس بالأفعال المنسوبة إليهم لتورطهم في 16 قضية راح ضحيتها 16 شخص. بالإضافة كذلك إلى حجز أسلحة بيضاء محظورة.

المشتبه فيهم وبالتنسيق مع نيابة محكمة عين البيضاء اتخذت في شأنهم جميع الاجراءات القانونية. وأنجز ضدهم ملفات جزائية قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً.

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