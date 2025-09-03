أم البواقي.. توقيف شخص وحجز 304 إطار مطاطي موجهة للمضاربة غير المشروعة 

تمكنت المجموعة الإقليمية بأم البواقي من توقيف شخص ضبط 304 إطار مطاطي من مختلف العلامات والمقاسات كانت موجهة للمضارية غير المشروعة.

العملية جاءت بناءا على معلومات مؤكدة مفادها وجود كميات من الأطر المطاطية مخزنة بأحد المستودعات بمدينة أم البواقي دون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا من طرف أحد تجار التجزئة للإطارات المطاطية.

استغلالا للمعلومة وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي، تم تفتيش المستودع محل المعلومة بحضور أعوان من مديرية التجارة لولاية أم البواقي.

والذي هو عبارة عن مستودع مستأجر لدى أحد الخواص، أين تم ضبط 304 إطار مطاطي من مختلف العلامات و المقاسات مخزنة داخله.

بعد مراجعة وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي وإطلاعه بنتائج التفتيش تم توقيف المشتبه فيه مع فتح تحقيق في القضية.

وجهة للمتهم المضاربة غير مشروعة، الإخلال بتنظيم السوق و إحداث اضطرابات فيها بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر للأسعار، وحيازة مواد مستوردة بصفة غير شرعية و دون فوترة.