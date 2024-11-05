أم البواقي: جريحان في حادث دهس دراجة نارية 

أصيب شخصان في حادث مرور وقع، اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 10، بلدية ودائرة أم البواقي.

وحسب بيان الحماية المدنية، تدخلت الوحدة الرئيسية لأم البواقي على الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً (13:45) بالقرب من جامعة العربي بن مهيدي. من أجل حادث دهس دراجة نارية لفتاة طالبة.

الحادث خلّف إصابة شابة تبلغ من العمر 21 سنة، تعاني من آلام في المرفق الأيمن وجرح في الرأس. وكذا شاب يبلغ 19 سنة أصيب بجرح في الوجه وفاقد للوعي.

تم إسعافاهما ونقلهما من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى ابن سينا بأم البواقي.