أم البواقي: إنحراف قطار لنقل البضائع بعين البيضاء

وقع مساء يوم الثلاثاء حادث إنحراف مقطورة قيادة وعربة قطار لنقل البضائع يعمل على خط تبسة الجزائر وذلك على مستوى خط السكة الحديدية بعين البيضاء .

وذكرت مصادر النهار أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية.

إصابة 19 طالبا في إنقلاب حافلة متوجهة من تيارت إلى تلمسان

أصيب 19 طالبا بجروح مختلفة، إثر إنقلاب حافلة لنقل الطلبة ليلة أمس، بولاية تيارت، على مستوى الطريق الوطني رقم 14.

وقع الحادث في حدود الساعة الـ03 سا و26 د، على مستوى الطريق الوطني رقم 14 في جزئه الرابط بين بلدتي تيارت وملاكو. مثل في إنحراف ثم إنقلاب حافلة لنقل الطلبة من نوع “higer” كانت متوجهة في رحلة إلى ولاية تلمسان.مخلفا إصابة 19 طالبا بجروح، تتراوح أعمارهم ما بين 17 سنة و46 سنة. من بينهم 15 مصدومين و04 لديهم إصابات مختلفة.

كما تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان و من ثم نقلهم إلى إستعجالات مستشفى يوسف دمرجي.

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تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد في وفاة 3 أشخاص بولاية تمنراست إثر اصطدام بين سيارة رباعية وشاحنة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد وقع صبيحة اليوم حادث مرور تمثل في اصطدام بين مركبة رباعية الدفع وشاحنة للوزن الثقيل بولاية تمنراست، وتسبب في وفاة 3 أشخاص.

كما وقع حادث مرور على الطريق الوطني رقم 55 أ في شطره الرابط بين ولاية تمنراست ومنطقة تين زواتين. بالضبط على بعد 130 كلم على منطقة سيلات بلدية أبلسة.

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