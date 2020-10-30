أم البواقي: حجز أزيد من 10 آلاف قرص من المؤثرات العقلية

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل،ـ بأمن ولاية أم البواقي، من حجز 10 آلاف و540 قرص من المؤثرات العقلية.

وحسبما علم اليوم الجمعة من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي، تم هذا بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني الشعبي.

وتم تجسيد العملية بعد تحريات، واستغلال معلومات مفادها قيام شخص بنقل كمية من المؤثرات العقلية من تبسة إلى عين مليلة.

وبعد وضع خطة أمنية، تم توقيف مركبتين وشخصين مشتبه فيهما.

وتم العثور بإحدى المركبتين على 10 آلاف و540 قرص من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام بالإضافة لمبلغ مالي من عائدات الترويج.

وأنجز للمشتبه فيهما البالغين 27 سنة ملف جزائي عن قضية التهريب الدولي لمواد صيدلانية فاسدة على درجة كبيرة من الخطورة.

وهذا باستعمال وسيلة نقل وممارسة مهنة الصحة دون رخصة، قدما بموجبه أمام الجهات القضائية، مثلما تمت الإشارة إليه.