أم البواقي: حجز أزيد من 10 آلاف كمامة طبية بدون فوترة وموجهة للمضاربة

عالجت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي خلال الأسبوع الفارط ثلاثة قضايا.

وتتعلق بحيازة كميات معتبرة من المواد الشبه صيدلانية متمثلة في كمامات طبية أين تم حجز ما مجموعه 10852 وحدة .

حيث تم ضبط هذه المواد على إثر حواجز مراقبة لقوات الشرطة العاملة في الميدان من خلال عمليات المراقبة والتفتيش.

ومكنت العملية الأولى من حجز 2452 كمامة طبية على متن مركبة يقودها شخص يبلغ من العمر 30 سنة.

في حين نتج عن العملية الثانية حجز 3400 كمامة طبية كانت لشخص آخر يبلغ 30 سنة.

وتم ضبطها على متن المركبة التي تم توقيفها في العملية الأولى.

وفي العملية الثالثة، حجز عناصر الشرطة 5000 كمامة طبية كانت على متن مركبة يقودها شخص 33 سنة من العمر .

الأشخاص الثلاثة وبعد التأكد من عدم وجود أية وثيقة تثبت قانونية نقل وحيازة هذه المواد، انجزت ضدهم ملفات جزائية منفصلة.

وتم بالتنسيق مع مصالح التجارة و كذا الجهات القضائية، وهذا عن فعل الشروع في المضاربة غير المشروعة.

بالإضافة الى ممارسة نشاط تجاري دون قيد في السجل التجاري مع عدم الفوترة.

وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية ، في حين سلمت المحجوزات للمصالح المختصة.