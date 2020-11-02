أم البواقي: حجز أزيد من 12 كلغ من مادة البارود وتوقيف أربعة أشخاص

تمكنت شرطة فرقة قمع الاجرام BRB أم البواقي، من توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من 12 كلغ من مادة البارود.

وحسب بيان أمن ولاية أم البواقي، اليوم الاثنين، فقد تم أيضا حجز 39 خرطوشة لبندقية صيد ومركبة سياحية.

وجاءت العملية بعد تحصل عناصر الفرقة على معلومات مفادها قيام اشخاص بنقل كمية من مادة البارود بإستعمال مركبة.

وتم تكثيف التحريات، التي افضت الى تحديد هوية الاشخاص وكذا المركبة المستعملة في العملية.

لتتمكن بتاريخ 2020.10.28 في حدود الساعة العاشرة ليلا، بعد وضع خطة محكمة من توقيف المشتبه فيهم بأحد شوارع ام البواقي.

ويتعلق الامر بشخصين يبلغان من العمر 23 و 27 سنة، حيث وبتفتيش مركبتهما عثر على كمية من مادة البارود.

وقدر وزنها بـ 12.05 كلغ، اضافة الى 39 خرطوشة لبنادق صيد عيار 16.

ومواصلة التحقيق في القضية، تم توقيف شخصين اخرين يبلغان من العمر 28 سنة.

وأنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي في قضية حيازة ونقل وتخزين مواد حساسة تدخل في صناعة المتفجرات.

بالإضافة الى حمل وحيازة ونقل ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، قدموا بموجبه امام الجهات القضائية.