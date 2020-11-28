أم البواقي: حجز أزيد من 16200 وحدة من المشروبات الكحولية وتوقيف ثلاثة أشخاص

تمكن عناصر الشرطة بفرقة قمع الاجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن أم البواقي من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وحسب أمن أم البواقي، قدرت الكمية المحجوزة بـ 16240 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، مع توقيف ثلاثة أشخاص.

وتمت العملية بتاريخ 2020.11.23 بعد الحصول على معلومات مفادها تواجد كمية معتبرة من المشروبات الكحولية على مستوى أحد المساكن.

وتم التحري في القضية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتم تفتيش المستودع أين تم ضبط كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

إضافة الى توقيف ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 37 و 50 سنة وحجز مركبة تستعمل في عملية الترويج .

المشتبه فيهم انجز ضدهم ملف جزائي في قضية جنحة الحيازة من أجل البيع لمشروبات كحولية دون تصريح.

بالإضافة الى جنحة التملص الضريبي بطريقة احتيالية، جنحة الشروع في المضاربة غير المشروعة.

بالإضافة الى جنحة حيازة بضاعة محلية حساسة للغش عن طريق التعريب، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية بتاريخ 2020.11.26 .