أم البواقي: حجز أزيد من 8 قناطير من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري

تمكنت مصالح أمن دائرة عين كرشة من حجز كمية من اللحوم البيضاء و الأحشاء غير صالحة لللاستهلاك البشري.

العملية جاءت إثر دوريات للشرطة عبر شوارع وأحياء المدينة، بالضبط طريق الشمرة بعين كرشة.

وتم توقيف مركبة نفعية يقودها شخص يبلغ من العمر40 سنة، تبين أنها محملة بكمية مقدرة بـ820 كلغ من اللحوم البيضاء (ديك رومي مذبوح خارج المذبحة)، و15 كلغ من الأحشاء.

وبعد التنسيق مع مكتب الصحة والنظافة لبلدية عين كرشة من خلال تسخير طبيب بيطري، تم التأكد من عدم صلاحية اللحوم للإستهلاك البشري.

وتم إتلافها وإنجاز ملف جزائي ضد صاحب المركبة عن قضية ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، مع مخالفة قواعد الصحة والنظافة متبوع بالذبح خارج المذابح.