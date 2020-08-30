أم البواقي.. حجز أزيد من 800 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكن أفراد الشرطة بالأمن الحضري الأول بعين البيضاء في أم البواقي، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت العملية أول أمس الجمعة، على إثر معلومات أمنية إستقتها عناصر الشرطة بعين البيضاء مفادها استغلال أحد المساكن بحي القرية لترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير قانونية.

ليتم على الفور وضع خطة أمنية تم من خلالها تفتيش المسكن محل الشبهة، بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وتمكن أفراد الأمن، من حجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ839 وحدة مختلفة الأنواع و الأحجام، والتي سُلمت الى المصالح المختصة.