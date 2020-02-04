أم البواقي.. حجز سلاح ناري تقليدي بحوزة مروج مخدرات

حجز عناصر الأمن الحضري الثالث بأم البواقي سلاح ناري تقليدي من الصنف الثامن و 710 أقراص من المؤثرات العقلية.

وأوضحت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية أن عناصر الأمن استغلت معلومات تفيد بقيام شاب يبلغ من العمر 23 سنة بترويج المخدرات بحي 140 سكنا بمدينة أم البواقي.

وعندما تم تفتيش منزله بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم العثور على سلاح ناري تقليدي و710 أقراص من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى 5 سكاكين ومبلغ 55 ألف د.ج.

وقد مكن تكثيف الأبحاث من توقيف المشتبه به في القضية و الذي أنجز ضده ملف جزائي عن قضيتي حيازة مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة بغرض المتاجرة دون رخصة وحيازة سلاح ناري من الصنف الثامن “كرابيلا” دون سند شرعي.