أم البواقي: حجز سلاح ناري تقليدي وتوقيف أربعة اشخاص مشتبه بهم

تمكنت مصالح أمن دائرة عين كرشة بأم البواقي من توقيف اربعة أشخاص مشتبه بهم.

وقامت ذات المصالح بحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة والمخدرات، إلى جانب حجز سلاح ناري تقليدي الصنع وأسلحة بيضاء.

المشتبه فيهم الأربعة تتراوح أعمارهم بين 21 و 25 سنة، ضبطت بحوزتهم 8 خراطيش عيار 16 ملم.

كما تم العثور بحوزتهم على سبعة سكاكين من مخالف الأحجام وسيفين تقليدين .

ويذكر أن الموقوفين الأربعة تم إحالتهم على الجهة القضائية المختصة لمحاكمتهم.

ويتابع المتهمون بجنحة حيازة سلاح ناري وذخيرة حية، ومؤثرات عقلية للإستهلاك الشخصي والمتاجرة فيها، بالاضافة لحيازة أسلحة بيضاء دون مبرر.