أم البواقي: حجز شاحنة محمّلة بـ 15 ألف قارورة خمر بعين فكرون

تمكنت شرطة عين فكرون بولاية أم البواقي من توقيف شخص وحجز شاحنة محمّلة بـ 15000 وحدة من المشروبات الكحولية.

العملية جاءت في إطار المجهودات المبذولة من قبل مصالح أمن ولاية أم البواقي لمحاربة مختلف أشكال الجريمة. وعلى إثر عملية شرطية واسعة النطاق نفذتها عناصر الشرطة مست أحياء وشوارع مدينة عين فكرون. ليتم على مستوى إحدى نقطات المراقبة توقيف شاحنة قادمة من إحدى الولايات الشرقية. تبين بعد معاينتها أنها محملة بكمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 15000 وحدة من مختلف الأشكال والأصناف.

وقد تم تحويل سائق الشاحنة و المحجوزات إلى مقر أمن الدائرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع نيابة محكمة عين فكرون. مع تسليم المحجوزات إلى المصالح المختصة.