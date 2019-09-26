أم البواقي: حجز قطعتين أثريتين وتوقيف مشتبه به

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأم البواقي، من توقيف شخص مشتبه به، في العقد الثالث من العمر، وبحوزته قطعتين أثريتين.

وتتمثل القطعة الأثريوة الأولى في حصان يجر عربة من معدن النحاس الأصفر.

اما الثانية لمجسم ذئب واثب على ركبتيه فوق قاعدة معدنية من معدن البرونز وذلك بمدينة عين البيضاء .

وأوضح مصدر أمني أن الشرطة قامت بنصب كمين للمشتبه به الذي كان ينوي عقد صفقة لبيع للقطعتين لأحد الأشخاص.

وتم على إثرها توقيفه وحجز القطعتين، فيما أثبتت تقارير الخبرة للمصالح المختصة أنها قطع ذات قيمية فنية تاريخية أثرية.