أم البواقي: حجز قناطير من المواد الغذائية بدون فوترة

تمكنت مصالح امن دائرة عين كرشة، بحاجز مراقبة أمني من حجز كمية معتبرة من المواد الغدائية لا يحوز أصحابها على فواتير.

وحسب بيان مديرية أمن أم البواقي، تمثلت ال محجوزات في 1268 لتر من الزيت، 7قناطير من السكر، قنطار من الارز، 90 كلغ من الملح، 159 علبة وقارورات ياغورت .

وتم في هذا الصدد انجاز ملف جزائي ضد شخصين عن قضية انعدام الفوترة، انعدام السجل التجاري، الشروع في التخزين لغرض المضاربة، انعدام شروط النقل ولتخزين والنظافة.

وتم الاشارة أن المحجوزات تمت مراقبتها من قبل اعوان التجارة، ليتم التأكيد على انها غير مطابقة للمعايير، حيث تم تسليمها للجهات المعنية.