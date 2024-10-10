أم البواقي: حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة وتوقيف 3 أشخاص

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، ممثلين في فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين مليلة من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة مختصة في الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية وتوقيف 3 أشخاص.

العملية جاءت نتيجة الاستغلال الأمثل للمعلومات والتي مفادها، محاولة تمرير كمية من المؤثرات العقلية عبر إقليم الاختصاص، أين وضع تشكيل امني مدروس يتمثل في إغلاق جميع المحاور التي من الممكن سلكها من طرف أفراد الشبكة ونشر نقاط مراقبة وتفتيش.

ليتم من خلالها توقيف مركبتين ودراجة نارية على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي قسنطينة وأم البواقي، بالضبط بالمدخل الشمالي لقرية المهايدية بلدية عين مليلة.

بعد تفتيشهما عثر بداخلهما على 2250 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ، على الفور تم حجز البضاعة وتوقيف سواق المركبتين و الدراجة النارية، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 32 سنة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عين مليلة، فيما تسلم المحجوزات إلى مصالح المعنية .