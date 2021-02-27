أم البواقي: حجز مؤثرات عقلية وأسلحة بيضاء محظورة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة من توقيف شخصين وحجز كمية من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء.

القضية جاءت اثر معلومات استقتها عناصر فرقة الشرطة القضائية، مفادها استغلال اشخاص لاحد المحلات المهجورة لترويج وبيع المؤثرات العقلية والمخدرات.

ليتم إعداد خطة أمنية محكمة، تم على اثرها مداهمة المكان، وتوقيف شخصين (رجل وامراة) في العقد الثاني من العمر.

وضبطت بحوزتهما كمية من الادوية المؤثرة عقليا مختلفة الانواع، قدرت بـ 103 كبسولة إضافة الى اسلحة بيضاء محظورة.

المشتبه فيهما وبعد تحويلهما الى مقر الشرطة انجزا ضدهما ملفين جزائيين عن قضيتي الحيازة والبيع والتخزين لمواد صيدلانية.

وكذا حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون سند شرعي” قدما بموجبهما امام النيابة المحلية بتاريخ 2021.02.17 .