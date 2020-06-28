أم البواقي: حجز مشروبات كحولية وأقراص مهلوسة

تمكنت مصالح امن دائرة عين البيضاء خلال عمليتين منفصلتين من توقيف شخصين وحجز كمية من المشروبات الكحولية والمؤثرات العقلية.

العملية الاولى تمت بتاريخ 2020.06.22 بعد إستقاء عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء لمعلومة، مفادها قيام شخص ببيع وترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص، مستغلا في ذلك مسكنه الكائن بطريق الوزن الثقيل بعين البيضاء.

وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، تم تفتيش هذا المسكن اين كانت النتائج ايجابية.

حيث حجز 356 وحدة من المشروبات الكحولية المختلفة الانواع والاحجام ، بالاضافة الى حجز في تفتيش عرضي على اسلحة بيضاء محضورة متمثلة في سيف و سكين مع توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 32 سنة.

وقد أنجز ضد المشتبه فيه ملف جزائي في القضيتين، قدم بموجبه امام النيابة المحلية بتاريخ 2020.06.24 .

في نفس السياق وفي عملية ثانية تمكنت عناصر ذات الفرقة بتاريخ 202.06.18 في حدود الواحدة والنصف بعد الزوال على إثر دوريات عبر شوارع المدينة من توقيف شاب يبلغ من العمر 32 سنة، بعد محاولته الفرار.

وعثر بحوزته على 24 قرص مهلوس من مختلف الانواع كانت مهيأة للترويج ليتم تحويله الى المصلحة وانجاز ملف جزائي ضده عن قضية عرض ووضع للبيع مؤثرات عقلية ومواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة بطريقة غير مشروعة ، اين قدم بموجبه امام النيابة المحلية .