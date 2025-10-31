أم البواقي.. حجز واتلاف 135.65 كغ من اللحوم الحمراء و البيضاء والاحشاء فاسدة

تمكن اعوان قمع الغش بمديرية التجارة بأم البواقي في خرجة ميدانية ببلدية عين البيضاء من حجز واتلاف كمية معتبرة واللحوم فاسدة.

وخلال العملية تم حجز واتلاف 135.65 كغ من اللحوم الحمراء و البيضاء والاحشاء موجهة لتحضير الوجبات. وذلك على مستوى مستودع يستعمل كغرفة تحضير وتخزين لايتوفر على ادني شروط النظافة.

العملية مكنت من حجز 17 كلغ من الدجاج المطهي كانت موجهة للاستهلاك على مستوى محل للاطعام السريع.

بالإضافة إلى 17.2 من لحم خروف غير مختوم على مستوى غرفة تبريد تابعة لمحل لبيع اللحوم القصابة.

وبعد معاينة المواد المحجوزة من طرف الطبيبة البيطرية تم التأكد من صلاحيته للاستهلاك البشري .

وجاءت هذه العلمية في اطار العمل المشترك مع مستخدمي الدرك الوطني و المصالح البيطرية فرقة مختطلة لمراقبة المطاعم و القصابات. وأيضا مواصلة جهود مصالح التجارة في تنفيذ المخطط الوقائي في مجال تقليص الخطر الغذائي والوقاية من حوادث التسممات الغذائية.