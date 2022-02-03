أم البواقي: حجز 120 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة
تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء ومصالح البلدية لمراقبة المحلات التجارية، في أم البواقي. إثر عملية ميدانية مشتركة من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء، الفاسدة غير الصالحة للإستهلاك البشري والموجهة للتسويق.
وحسب بيان شرطة أم البواقي، فقد قدرتكمية الدجاج الفاسد المحجوزة بحوالي 120 كلغ. كانت على مستوى محلين تجاريين لبيع اللحوم بمدينة عين البيضاء.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهما أصحاب المحلين التجاريين البالغين من العمر 29 و 45 سنة. إضافة إلى إتخاذ كافة الاإجراءات الصحية بالتنسيق مع المصالح المختصة.
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حجز حليب وأغذية أطفال فاسدة في عين فكرون وأم البواقي!
أسفرت، أمس الأول، خرجات ميدانية نفذها عناصر مديرية التجارة لمراقبة وتفتيش محلات تجارية. في كل من بلديتي أم البواقي وعين فكرون. عن حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”النهار” أن عناصر فرق قمع الغش صدموا خلال عملية التفتيش والمراقبة. لوجود مواد غدائية موجهة للأطفال، فاسدة ولا تصلح للاستهلاك البشري.
وأوضحت مصادر “النهار” أن من بين المحجوزات حليب ومواد غذائية موجهة للأطفال فاسدة. ومنتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع داخل محلين تجاريين.
وبلغت كمية المواد الغذائية المحجوزة 103.82 كلغ، أي ما يعادل قنطار و4 كلغ، وبلغت قيمتها المالية في السوق إلى أكثر من 3 ملايين سنتيم.
وحسب مصادر “النهار”، فقد جرى أيضا حجز مواد تنظيف ومواد غدائية خاصة بالكبار، ليجري حجز كل السلع الفاسدة، قبل أن يتم إتلافها.
وجرى تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين لشروط وقوانين الممارسة التجارية، ومن المقرر أن تقول الجهات القضائية لدى محكمة أم البواقي وعين فكرون كلمتها الأخيرة والفاصلة في أمر التاجرين مرتكبي المخالفات.
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بجاية: الدرك يحجز أزيد من 9 قناطير من اللحوم البيضاء فاسدة بسمعون
تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز أزيد من 09 قناطير من اللحوم البيضاء (دجاج مذبوح) غير صالحة للإستهلاك.
وتعود وقائع القضية إلى قيام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بخدمة خارجية وبتواجدهم بقرية أقربي بلدية سمعون ولاية بجاية، تم توقيف شاحنة نوع هيونداي 100 h المقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 22 سنة ينحدر من ولاية بجاية، بعد تفتيشها تم العثور بالصندوق الخلفي على 09 قناطير و18 كلغ من اللّحوم البيضاء (دجاج مذبوح).
على إثرها تم توقيف سائقها وإقتياده إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق معه في جنحة عدم إلزامية سلامة المواد الغذائية (لحوم بيضاء) دجاج مذبوح، بعد التنسيق مع مصالح البيطرة لدى بلدية سمعون، تبين أنها غير صالحة للإستهلاك.
و تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.