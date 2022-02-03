أم البواقي: حجز 120 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء ومصالح البلدية لمراقبة المحلات التجارية، في أم البواقي. إثر عملية ميدانية مشتركة من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء، الفاسدة غير الصالحة للإستهلاك البشري والموجهة للتسويق.

وحسب بيان شرطة أم البواقي، فقد قدرتكمية الدجاج الفاسد المحجوزة بحوالي 120 كلغ. كانت على مستوى محلين تجاريين لبيع اللحوم بمدينة عين البيضاء.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهما أصحاب المحلين التجاريين البالغين من العمر 29 و 45 سنة. إضافة إلى إتخاذ كافة الاإجراءات الصحية بالتنسيق مع المصالح المختصة.

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