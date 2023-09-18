أم البواقي: حجز 13 ألف قرص مهلوس ومخدرات صلبة

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء بولاية أم البواقي من حجز 13 ألف و 172 كبسولة من المؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة “إكستازي” و توقيف شخصين مشتبه فيهما.

حسب ما ورد في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فقد تم تجسيد هذه العملية بدعم من الفرق العملياتية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية و الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين البيضاء. التي قامت بتفتيش أحد المساكن بإشراف من النيابة المختصة الإقليمية.

كما أن عملية التفتيش مكنت من حجز 12.872 كبسولة من المؤثرات العقلية و 300 قرص من المخدرات الصلبة. بالإضافة إلى 5.041 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأنواع و الأحجام.

وقد تم توقيف شخصين مشتبه فيهما و تقديمهما أمام الجهات القضائية. بعد إنجاز ملف جزائي لهما عن قضية “حيازة و تخزين مؤثرات عقلية و مخدرات صلبة قصد البيع بطريقة غير مشروعة. و حيازة بضاعة حساسة للغش لغرض تجاري دون سند إثبات عن طريق التهريب.