أم البواقي: حجز 16 ألف كبسولة “بريغابلين” وتوقيف 4 أشخاص

تمكنت عناصر فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي من إحباط محاولة تمرير 16 ألف كبسولة دواء “بريغابلين”.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الأقراص المهلوسة كانت مخبأة و مموهة داخل هيكل سيارة سياحية. أين تم توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 32 سنة. مع حجز سيارتين سياحتين.

و جاءت هذه العملية عقب إستغلال معلومات مفادها قيام أشخاص بإدخال كمية من الأدوية المؤثرة عقليا. عن طريق التهريب من دولة مجاورة في إطار شبكة إجرامية منظمة.

و الجدير بالذكر،أن المشتبه فيهم أنجز ضدهم ملف جزائي عن قضية الحيازة و النقل و الاخفاء. بالإضافة كذلك إلى التخزين والاتجار غير المشروع في مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثرة على العقل ذات منشأ أجنبي متحصل عليها عن طريق التهريب. في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال مركبات ذات محرك. إلى جانب الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة مع الحيازة لغرض المتاجرة بأدوية صيدلانية مؤثرة على العقل. موجهة للاستهلاك البشري دون رخصة تشكل خطرا على الصحة العامة .

طالع أيضا

BRB أم البواقي تطيح بعصابة مختصة في المتاجرة بالكوكايين

كما أطاحت نهار أول امس فرقة قمع الاجرام BRB التابعة لامن ولاية ام البواقي جماعة إجرامية و الإيقاع بأفرادها الثلاثة الذين تتراوح بين أعمارهم بين 30 و 38. والحد من نشاطهم الاجرامي المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات الصلبة من نوع الكوكايين.

وقد استغلت فرقة قمع الإجرام المعلومات الواردة الى عناصر من خلال العمل الميداني الاستخباراتي الذي مؤكد على وجود عصابة او شبكة تقوم بترويج الكوكايين مستعملة وسيلة نقل متمثلة في مركبة سياحية التي تم التعرف عليه وتوقيفها و على متنها شخصين. وعند تفتيشها الدقيق و فحصها جيدا تم العثور على ثلاث اكياس بهم كميات من مادة الكوكايين مهيأة للترويج والاستهلاك. وعند التحقيق مع الموقفين تم الكشف وتحديد هوية شخص ثالث. ليتم توقيفه بسرية تامة أين ضبط بحوزته على كمية أخرى من نفس المادة لتصل الكمية الاجمالية المحجوزة الى 5.96غ من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين. ليحرر لأفراد هذه الجماعة الإجرامية ملف جزائي وسيقدمون امام الجهات القضائية لدى محكمة ام البواقي

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور