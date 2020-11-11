أم البواقي: حجز 172 كبسولة من المؤثرات العقلية وتوقيف شخص

تمكنت عناصر فرقة قمع الاجرام BRB بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأم البواقي من توقيف شخص وحجز كمية من المؤثرات العقلية.

وتم هذا بعد استغلال معلومة عملياتية مفادها وجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية بأحد شوارع المدينة.

وعلى الفور باشرت عناصر الفرقة التحري في القضية التي أثمرت بتحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه متلبسا بالجرم المنسوب اليه.

ويتعلق الامر بشاب يبلغ 26 سنة، ضبطت بحوزته محفظة يدوية بها 172 كبسولة من أدوية مختلفة مؤثرة عقليا ومبلغ مالي.

وتم تحويل المشتبه فيه الى مقر الشرطة مع انجاز ملف جزائي ضده من قبل الفرقة الجنائية.

ويتابع عن قضية “بيع ووضع للبيع مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة ” قدم بموجبه أمام الجهات القضائية.