أم البواقي: حجز 274 ورقة نقدية مزورة فئة 2000 دج

نطق رئيس جلسة الجنح بمحكمة “بوجريو” بقسنطينة، بإدانة رئيس “اتحاد عين البيضاء” لكرة القدم المتهم “ب.ح” بـ4 سنوات حبسا نافذا. والمتهم “ن.ي” بسنتين حبسا نافذا، والموقوفين في المؤسسة العقابية “الكدية” بقسنطينة.

في حين تمت إدانة الوالي السابق لولاية أم البواقي “حجاج مسعود” بـ3 سنوات حبسا نافذا، فيما تمت إدانة باقي المتهمين. من بينهم رئيسا بلدية “عين البيضاء” في ولاية أم البواقي السابقين و4 متهمين آخرين، وهم مقاولين بسنتين حبسا نافذا. بعد متابعتهم في قضايا فساد تخص التلاعب في العقار والاستفادة غير المشروعة في المشاريع وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. كما التمس ممثل النيابة العامة عقوبات تتراوح بين 5 و7 سنوات سجنا نافذا لجميع المتهمين،بالقضية التي تعود حيثياتها لمطلع 2020.

أين قدم متضررون شكاوٍ إلى الضبطية القضائية لأمن دائرة “عين البيضاء” في أم البواقي، تخص التلاعب في الصفقات. ومنح مشاريع إنجاز لمقاولين “محظوظين” ببلدية “عين البيضاء”،بالإضافة إلى استفادة نادي “عين البيضاء” من مساهمة مالية تتجاوز 4 ملايير سنتيم.

في حين، تبين وجود تلاعب كبير فيها من طرف مسؤولي النادي، ليتم إخطار وكيل الجمهورية بمحكمة “عين البيضاء” الابتدائية. الذي وجه إنابة قضائية للضبطية القضائية، أمرها فيها بفتح تحقيق ابتدائي مع المعنيين. كما تبين خلال مجريات التحقيق، أن القضية تعود إلى عهد الوالي السابق “حجاج مسعود”، الذي أنهيت مهامه مطلع سنة 2020. في إطار حركة عادية للولاة، إلى جانب رئيس بلدية “عين البيضاء” المدعو “ت.أ”. الذي أنهيت مهامه هو الآخر في شهر أكتوبر من ذات السنة، من طرف والي الولاية، بعد إخطاره بشأن المتابعة القضائية.

محكمة عين البيضاء.. توجيه الاتهام للمتهمين

التي حركتها النيابة العامة المحلية بمحكمة “عين البيضاء” الابتدائية بشأن تورطه في قضية فساد، وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق الابتدائي. تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة “عين البيضاء” الابتدائية، الذي حرر طلبا افتتاحيا وجه بموجبه الاتهام للمتهمين.

كما التمس إيداعهم الحبس المؤقت، وأحالهم على قاضي التحقيق، الذي أصدر أمرا بالتخلي لصالح القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة. حيث تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق في 21 نوفمبر 2020، والذي أمر بوضع الوالي السابق المتهم “حجاج مسعود”. ورئيس بلدية “عين البيضاء” المتهم “ت.ا”،وإيداع رئيس نادي “عين البيضاء” لكرة القدم السابق المتهم “ب.ح” والمتهم “ن.ي”،و4 مقاولين الحبس المؤقت.

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