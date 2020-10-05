أم البواقي: حجز 4 أسلحة نارية تقليدية الصنع من الصنف الخامس

أوقفت مصالح أمن دائرة عين كرشة بولاية أم البواقي اربعة اشخاص فيما تمكنت من حجز 4 اسلحة نارية من الصنف الخامس.

كما قامت بحجز سكاكين وحوالى 455 غ من مادة البارود الحساسة، وذلك خلال عمليات شرطية لمصالح أمن ولاية أم البواقي.

وحسب بيان خلية الاعلام والاتصال لولاية أم البواقي، اليوم الاثنين، فقد مست العمليات الشرطية مختلف أوكار الجريمة بمدينة عين كرشة.

ولفت انتباه الشرطة موكب زفاف و 4 أشخاص يحملون اسلحة تقليدية الصنع مخالفين بذلك التعليمات المتعلقة بالإستعمال العشوائي للسلاح الناري

وذكر بيان الأمن أن العملية مكنت من توقيف شخص يبلغ 31 سنة مبحوث عنه من الجهات القضائية لتورطه بقضية سرقة.