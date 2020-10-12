أم البواقي.. حجز 43600 وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات

تمكنت مصالح الشرطة بعين البيضاء في أم البواقي، من توقيف شخصين وحجز كمية معتبرة من الألعاب النارية والمفرقعات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تمت هذه العملية، بتاريخ 2020.10.05 وجاءت على اثر دوريات راكبة لعناصر الفرقة المتنلقة للشرطة القضائية بعين البيضاء بطريق الوزن الثقيل.

أين لفت انتباههم لمركبتين مشبوهتين، وبتوقيفهما تبين أنهما محملتين بكميات معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية.

وحسب ذات المصدر، عثر بالمركبة الأولى على 10288 وحدة من الألعاب النارية “سينيال نجوم”.

بالاضافة إلى كمية أخرى من المفرقعات مختلفة الأحجام والأنواع مقدرة بـ912 وحدة.

بينما عثر بالمركبة الثانية على 32400 وحدة من المفرقعات الصغيرة ذات منشأ أجنبي، و47 علبة من الشموع ذات وزن 02 كلغ.

ليتم تحويل المركبتين والسائقين إلى مقر الفرقة.

وبعد انجاز ملف جزائي في قضية نقل وحيازة مواد حساسة ومحظورة للغش مستورد أجنبي متحصل عليها عن طريق التهريب، تم تقديم جميع أطراف القضية أمام النيابة المختصة اقليميا، مع تسليم المحجوزات للمصالح المختصة.