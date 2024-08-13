أم البواقي: حجز 5500 كبسولة بريغابلين بعين فكرون

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون بولاية أم البواقي. من توقيف شخص مشتبه فيه في ترويج وبيع المؤثرات العقلية. وتحجز أزيد من 5500 كبسولة بريغابلين 300 ملغ.

القضية جاءت بعد إستغلال عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون، لمعلومة مفادها حيازة أحد الاشخاص لكمية معتبرة من المؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج. ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المحلية لعين فكرون. و تفتيش مسكن المشتبهه فيه الكائن بحي بوعافية الفوضوي بعين فكرون. أين ضبطت كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 5550 كبسولة بريغابلين 300 ملغ أجنبية المنشأ. مع توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 38 سنة بعد تكثيف الأبحاث.

ليتم تحويل المشتبه فيه والمحجوزات الى مقر الشرطة أين اتخذت في شأنه كافة الاجراءات القانونية مع إنجاز ملف جزائي ضده عن قضية الحيازة والتخزين والمتاجرة وعرض وبيع ووضع للبيع. والحصول والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية الحيازة بطريقة غير مشروعة لمواد صيدلانية قصد البيع وممارسة مهنة الصحة دون ترخيص من السلطات المخولة قانونا. حيازة بضاعة محظورة حساسة للغش لغرض تجاري دون سند إثبات. مستوردة عن طريق التهريب قدم بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون.