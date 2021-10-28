أم البواقي: حجز 80 طن من مادة العدس داخل ورشة غير شرعية في سيقوس 

تمكن افراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين فكرون من اكتشاف ورشة سرية مخصصة في تصفية و غربلةالحبوب الجافة. وذلك على اثر معلومات مؤكدة مفادها وجود ورشة غير شرعية مخصصة لتصفية وغربلة وبيع حبوب جافة للإستهلاك بمشتة اولاد صخر باقليم بلدية سيقوس.

اين تم حجز مايقارب 80 طن من مادة العدس و3 ماكنات للغربلة والتصفية و8000 بطاقة وسم واكياس تستعمل في تعبئة مادة العدس من اجل تسويقها. القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات قدرت بـ 20 مليون دج.