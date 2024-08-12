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أخبار الجزائر

أم البواقي: حريق بغابة فج الريح وعملية الإخماد متواصلة

بقلم عبد الرزاق نزار
أم البواقي: حريق بغابة فج الريح وعملية الإخماد متواصلة
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إندلع اليوم الإثنين، حريق بغابة فج الريح ببلدية هنشير تومغني دائرة عين كرشة ولاية أم البواقي.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تم التحكم في الحريق و عملية الإخماد متواصلة. خاصة وأن الحريق منتشر عبر عدة نقاط متفرقة. كما أن طبيعة التضاريس صعّبت على أعوان الحماية المدنية والغابات مهمة الإطفاء.

من جهتها سخّرت ذات المصالح، 50 عوناً من مختلف الرُتب. 08 شاحنات إطفاء، 2 سيارات اتصال. وكذا حافلة لنقل الأفراد.

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