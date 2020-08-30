أم البواقي: حوادث المرور تحصد 10 وفيات خلال 10 أيام

أخبار الجزائر
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أم البواقي: حوادث المرور تحصد 10 وفيات خلال 10 أيام
بقلم رشيد مقدم

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية أم البواقي خلال الفترة الممتدة من 20 الى 30 أوت الجاري وفاة 10 أشخاص و إصابة 10 ٱخرين بجروح في 12 حادث مرور وقعت عبر مختلف الطرق الوطنية و الولائية.
وكانت اخطر هذه الحوادث المميتة الحادث المروع الذي اودى بحياة 4 شبان إثر اصطدام سيارة بشاحنة قبالة منطقة بريريش بعين البيضاء، وكذا حادثي جيد مالو بعين مليلة والطريق الإجتنابي ببريش بئر القرعة أين سجلت ذات المصالح 4 وفيات في عين المكان .


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