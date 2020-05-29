أم البواقي: درك أولاد قاسم يطيح بشبكة سرقة المواشي ويسترجع جميع الأغنام المسروقة

أخبار الجزائر
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أم البواقي: درك أولاد قاسم يطيح بشبكة سرقة المواشي ويسترجع جميع الأغنام المسروقة
بقلم رشيد مقدم

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية أولاد قاسم بولاية أم البواقي من الإطاحة بشبكة إجرامية تمتهن سرقة المواشي و الإعتداء على الأشخاص.

كما تم توقيف جميع أفرادها الخمسة الذين قاموا بالسطو على قطيع لأحد المربين بمشتة البحيرة تحت جنح الظلام، وذلك عقب تكثيف الأبحاث وتنشيط عنصر الإستعلام .
وفي ذات السياق حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد قاسم سيارتين و 5 أجهزة إتصال من مختلف الأنواع تستعملها الشبكة في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، بالإضافة الى استرجاع جميع رؤوس الأغنام المسروقة.


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