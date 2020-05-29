أم البواقي: درك أولاد قاسم يطيح بشبكة سرقة المواشي ويسترجع جميع الأغنام المسروقة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية أولاد قاسم بولاية أم البواقي من الإطاحة بشبكة إجرامية تمتهن سرقة المواشي و الإعتداء على الأشخاص.

كما تم توقيف جميع أفرادها الخمسة الذين قاموا بالسطو على قطيع لأحد المربين بمشتة البحيرة تحت جنح الظلام، وذلك عقب تكثيف الأبحاث وتنشيط عنصر الإستعلام .

وفي ذات السياق حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد قاسم سيارتين و 5 أجهزة إتصال من مختلف الأنواع تستعملها الشبكة في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، بالإضافة الى استرجاع جميع رؤوس الأغنام المسروقة.