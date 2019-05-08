أم البواقي.. دورة تكوينية لفائدة 100 مربي نحل

انطلقت اليوم الأربعاء بولاية أم البواقي دورة تكوينية لفائدة 100 مستفيد من دعم خلايا النحل الممتلئة.

في إطار برنامج تجديد الاقتصاد الريفي الذي تسيره محافظة الغابات، حسب ما علم من رئيس الغرفة الولائية للفلاحة.

أوضح خليفة لخذاري بأن هذه الدورة التي تتضمن شقين أحدهما نظري و الثاني تطبيقي و التي تقام بمقر الغرفة الفلاحية على مدار يوم كامل يأتي بالتنسيق بين محافظة الغابات و ذات الغرفة.

هذه الدورة التكوينية التي يشرف على تأطيرها دكتور جامعي ورئيس جمعية “عالم النحل” بأم البواقي إضافة إلى رئيسي مصلحتين بكل من محافظة الغابات والغرفة الفلاحية.

وتشمل 100 مستفيد من دعم “خلايا النحل الممتلئة” سيتلقون تكوينا حول كيفية تربية النحل و طرق الاعتناء به.

و تخللت الدورة التكوينية مداخلة لرئيس قسم دعم الإنتاج بغرفة الفلاحة العمري العمراوي تطرق فيها إلى أهمية التنظيم المهني لشعبة تربية النحل وكيفية الحصول على بطاقة مربي النحل التي تعتبر وثيقة أساسية ضمن ملف الاستفادة من الدعم بخلايا النحل.