أم البواقي.. زوج يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد قبل آذان المغرب بالبلالة

إهتزت بلدية البلالة بأم البواقي على جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها امرأة في عقدها الثالث من العمر، أم لثلاث بنات وذلك قبل أذان المغرب.

وحسب مصالح الحمايةالمدنية فقد تم العثور عليها في حدود الساعة السادسة و 32 دقيقة من مساء الأربعاء.

وهذا عند مخرج بلدية البلالة على مستوى الطريق الولائي رقم 4 مذبوحة من الوريد الى الوريد مع إقتلاع للعين اليسري

وحسب مصادر مطلعة، فإن الجاني هوز زوج المرأة و المدعو “ش ز” حين أقدم قبل الافطار بساعة، على ذبح زوجته من الوريد

إلى الوريد، كما قام باقتلاع احدى اعينها، وفقا لنفس المصادر.

واستاذا لذات المصادر، فإنّ الشخص دخل في صراع ومشادات كلامية معها و ضربها قبل فعل جريمته.

وقد تم نقل جثة الضحية البالغة من العمر 35 سنة الى مستشفى مسكيانة بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق لمعرفة اسباب وقوع هذه الجريمة النكراء.