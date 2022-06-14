أم البواقي..سنة حبس نافذة لشخص نشر موضوع خاص بـ “الباك”

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة ام البوافي، بيانا للراي العام بخصوص قضية المساس بامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022.

وجاء في البيان، انه تم توقيف شخص قام بنشر موضوع مادة العلوم الإسلامية على عبر حساب الكتروني ايمو imo.

وجاءت القضية بعد بعد التحريات المجراة من قبل فرقة مكافة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية أم البواقي، مكنت من استرجاع الرقم الهاتفي المسجل باسم المدعو: (ج ، ه.خ) .

هذا الأخير بعد ساعه ، صرح بأن الحساب الإلكترني پخصه و هو الوحيد الذي يقوم باستغلاله.

كما أنه عضو في مجموعة الإيمو المغلقة ” بكالوريا تسيير واقتصاد ” وأن الصورة الخاصة بنشر موضوع العلوم الإسلامية بكالوريا 2022 هو من قام بإرسالها لأحد الحسابات على نفس التطبيق.

ليتم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية والمت امتابعته وفقا لإجراءات المثول الفوري يجنحة القيام أثناء الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي بنشر أجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

ليحكم عليه بسنة حبس نافذة مع الأمر بإيداعه الحبس بالجلسة.