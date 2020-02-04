أصدرت محكمة أم البواقي، حكما في حق الطالب الذي دهس الطالبة الجامعية ريان قرفة، وتسبب في وفاتها بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.

وحسب ما توفر من معلومات، فإنّ ذات المحكمة نطقت بحكم يقضي بعقوبة سنة سجنًا نافذاً وغرامة مالية قدرها عشرون ألف دينار، في حق الطالب الذي يدرس بنفس الجامعة تخصص إقتصاد.

وخلال الجلسة المحاكمة، تم إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت، كما وافق والد الضحية على حفظ حقه المدني والمطالبة به في تاريخ لاحق، كونه لا يزال تحت الصدمة.