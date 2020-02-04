أصدرت محكمة أم البواقي، حكما في حق الطالب الذي دهس الطالبة الجامعية ريان قرفة، وتسبب في وفاتها بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.
وحسب ما توفر من معلومات، فإنّ ذات المحكمة نطقت بحكم يقضي بعقوبة سنة سجنًا نافذاً وغرامة مالية قدرها عشرون ألف دينار، في حق الطالب الذي يدرس بنفس الجامعة تخصص إقتصاد.
وخلال الجلسة المحاكمة، تم إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت، كما وافق والد الضحية على حفظ حقه المدني والمطالبة به في تاريخ لاحق، كونه لا يزال تحت الصدمة.
يُذكر أنّ جامعة العربي بن مهيدي، لذات الولاية، شهدت يوم السبت الماضي، حادث دهس، داخل الحرم الجامعي.
أين دهس طالب بكلية الإقتصاد زميلته بالجامعة صاحبة الـ23 ربيعا “ريان قرفة”، بالخطأ، مما أسفر عن مقتلها في عين المكان.
هذا، وإستأنفت الدراسة اليوم الثلاثاء، بعد أن قررت رئاسة الجامعة توقيف الدراسة لمدة ثلاثة أيام من وقوع الحادث الأليم، كما أنّه تم تأجيل الإمتحانات الفصلية إلى وقت لاحق.
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