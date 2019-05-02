نجحت مصالح أمن عين البيضاء بأم البواقي، من وضع حد لشبكة اجرامية تتكون من 6أشخاص مع استرجاع مركبة مسروقة .

وحسبما أفاد به بيان لذات السلك الأمني، فإن حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 2019/4/27 بعد تقدم ضحية إلى مقر أمن الدائرة

من أجل ترسيم شكوى في موضوع تعرضه للإعتداء بالأسلحة البيضاء داخل مسكنه الكائن بالمنطقة الصناعية بعين البيضاء.

أين قاموا بتكبيله بواسطة خيط بلاستيكي والاستيلاء على مركبته من نوع بيجو 308 و مبلغ مالي قدره 20000 دج من طرف 04 أشخاص ملثمين.

على إثرها باشرت مصالح الشرطة بعين البيضاء تحقيقاتها المعمقة وباستغلال المعلومات ، وبالتنسيق مع مصالح أمن ولاية باتنة،

تم توقيف المركبة محل السرقة مع توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة.

وبعد تمديد الاختصاص تم تحويل المركبة والمشتبه فيهم الى مقر أمن دائرة عين البيضاء وبالتحقيق مع المشتبه فيهم تم التوصل إلى هوية شركائه 3 الأخرين.

أين تم توقيفهم بمدينة عين البيضاء تتراوح أعمارهم بين 28 و 46 سنة، كما أثبتت التحقيقات أيضا أن السالفي الذكر تورطوا في

قضية سابقة مماثلة وقعت بتاريخ 2019.04.16 بعد الاستيلاء على مبلغ مالي من داخل مسكن والاعتداء على صاحبه بأسلحة بيضاء.

حيث تم حجز خلال هذه العملية عدد من الأسلحة البيضاء “سكاكين وخناجر”أقنعة، خيوط من البلاستيك تستعمل في تكبيل الضحايا .

المشتبه فيهم أنجز ضدهم ملفا جزائيا عن قضية تكوين جمعية أشرار، الاعداد لارتكاب سرقات مقترنة بظرف التعدد التسلق قدموا

بموجبها أمام نيابة محكمة عين البيضاء. يضيف البيان