أم البواقي: شرطة عين البيضاء توقف مشتبه به وتحجز 573 كبسولة

أوقفت مصالح أمن دائرة عين البيضاء مشتبها به، يبلغ من العمر 30 سنة، فيما حجزت كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية قدرت بـ 573 كبسولة من دواء بريقابالين، وحوالى 170غ من القنب الهندي.

وبحسب بيان خلية الإعلام بأمن ولاية أم البواقي، فإن هذه العملية جاءت بعد استغلال معلومة استقتها عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء، مفادها قيام شخص بترويج المخدرات والاقراص المهلوسة، بأحد أحياء مدينة عين البيضاء.

وتم توقيفه والعثور بحوزته على 10 أقراص مهلوسة من دواء بريغابالين، وقطعة من المخدرات.

ليتواصل التحقيق معه الذي أفضى إلى ان المشتبه به يستغل أحد المنازل لغرض تخزين الممنوعات، والذي عثر بداخله على 563 كبسولة من دواء بريغابالين و170غ من الكيف المعالج، بالاضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الاتجار بالأقراص المهلوسة.

وأضاف ذات المصدر أن المشتبه به متابع في قضية حيازة المخدرات لغرض البيع وبيع وعرض للغير مواد صيدلانية بطريقة غير مشروعة