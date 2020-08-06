أم البواقي .. شرطة عين مليلة توقف 4 أشخاص وتحجز مخدرات ومهلوسات وأسلحة بيضاء

تمكنت شرطة عين مليلة في ولاية أم البواقي، من توقيف عدة أشخاص، وحجز مخدرات ومهلوسات وأسلحة بيضاء.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، اليوم الخميس، جاءت هذه العمليات في اطار محاربة الاجرام الحضري، والوقوف على مدى تطبيق اجراءات الحجر الجزئي الصحي جراء تفشي فيروس كورونا.

وقامت مصالح عين مليلة بتاريخ 5 أوت الجاري، بعملية شرطية واسعة النطاق، استهدفت مختلف أحياء وشوارع المدينة والأماكن المشبوهة.

وأسفرت العملية على توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة بحي 600 مسكن، عثر بحوزته على 5 قطع مخدرات و8 أقراص من دواء مهلوس، وسلاح أبيض “كيتور”، و16700 دج من عائدات المتاجرة بهذه السموم.

كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، بحي 750 مسكن، عثر بحوزته على 4 أقراص من دواء مهلوس وقطعة من المخدرات، وسلاح أبيض و7500 دج من عائدات المتناجرة بهذه السموم.

وبحي خنفري، تم توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، عثر بحوزته على قطعة من المخدرات وسلاح ابيض.

بالإضافة إلى توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، بحي رقايزي، وحجز 223 وحدة من المشروبات الكحولية كانت معروضة للبيع بطريقة غير مشروعة.

المشتبه فيهم اتخذت ضدهم الاجراءات القانونية، يضيف البيان.

كما قامت مصالح شرطة عين مليلة، خلال نفس العملية، بتحويل وتنقيط 48 شخص، وتنقيط 25 مركبة مع تحويل مركبتين لانعدام الشهادة.

وكذا تحرير 43 مخالفة “عدم ارتداء القناع الواقي وخرج الحجر الصحي الجزئي”، ووضع مركبتين ودراجة نارية بالمحشر، قام أصحابها بخرق الحجر الجزئي.