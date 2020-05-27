أم البواقي: شفاء 16 مصابا بفيروس كورونا بينهم رضيع بعين البيضاء

غادر مساء أمس، 16 مصابا بفيروس كورونا، بعد تماثلهم للشفاء بمصلحة العزل بالمؤسسة الإستشفائية العمومية الدكتور صالح زرداني في عين البيضاء بأم البواقي.

ومن بين المغادرين، رضيع عمره 9 أشهر، ومصاب مسن يبلغ من العمر 92 سنة.

وقد شهدت مراسم خروج المصابين من المستشفى أجواء من الفرحة والسرور صنعتها حالة الرضيع الذي غادر رفقة عائلته مصلحة كوفيد 19 بعد العناية الطبية المركزة من قبل طاقم طبي شاب .

وفي ذات الصدد أفاد مدير المؤسسة الإستشفائية العمومية الدكتور صالح زرداني بعين البيضاء في تصريح للنهار أونلاين أن المصلحة كانت قد استقبلت منذ ظهور الوباء حوالى 100 حالة أغلبها تماثلت للشفاء دون تسجيل اية حالة وفاة مشيرا في ذات الصدد الى أنه يرتقب مغادرة 10 مصابين آخرين مصلحة العزل خلال الأيام القليلة القادمة .