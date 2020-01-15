أم البواقي.. ضبط قرابة 19 كلغ كيف وأزيد من رطل كوكايين

أسفرت الجهود الرامية في محاربة المخدرات بشتى أنواعها، خلال السنة المنصرمة، لمصالح أمن ولاية أم البواقي، من حجز كمية معتبرة من مادتي الكيف المعالج والكوكايين.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنّه في حصيلة لها خلال الفترة الممتدة ما بين 1 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2019.

قد كللت الخطط الأمنية المنسقة لكافة عناصر شرطة أم البواقي في إحباط كميات معتبرة من هذين المادتين السامتين.

وكشفت مصالح أمن ولاية أم البواقي، أنها خلال ذات الفترة، قد نجحت في حجز أزيد من 18 كلغ من مادة الكيف المعالج.

كما ضبطت ما يفوق رطل من مادة الكوكايين، وبالضبط 507.1 غرام من هذا المخدّر الصلب.