أم البواقي: عصابة تعتدي على موّال وزوجته في الضلعة

تعرض اليوم موال وزوجته إلى إعتداء وحشي على يد عصابة بينهم قاصر ببلدية الضلعة في ولاية ام البواقي.

وحسب مصادر النهاراونلاين فإن الضحية كان رفقة زوجته داخل مسكنهما ببلدية الضلعة أين أقدمت العصابة على الإعتداء عليهما.

وحسب ذات المصادر فقد اخل الموال على إثر الإعتداء عليه للمستشفى بعد الإصابات التي تعرض لها هو وزوجته.

وعقب حادثة الإعتداء هذه تطالب عائلة الضحية رفيق عبيدات وأعيان ومواطني الضلعة بوضع حد للنشاط الإجرامي بمدينتهم.

هذا وقد شهدت المدينة ارتفاعا محسوسا في جرائم سلب ممتلكات المواطنين والموالين في الآونة الأخيرة .

وللإشارة، تعتبر هذه الحادثة الثانية بعد حادثة سرقة المواشي بضواحي باتنة من طرف العصابات المنظمة خلال هذا الاسبوع.